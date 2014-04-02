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Dünya
Deutsche Welle

Filistin tarafı BM kozunu kullanıyor

İsrail'in anlaşıldığı halde 26 Filistinli tutukluyu serbest bırakmaması üzerine Filistin Özerk Yönetimi Lideri Abbas, devlet olarak tanınmaları için harekete geçti.

02 Nisan 2014 01:35


Ortadoğu barış müzakereleri kapsamında yaklaşık sekiz aydır süren görüşmeler, İsrail'in 26 Filistinli tutukluyu serbest bırakması yönündeki taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle yeniden tıkandı.

Filistin Özerk Yönetimi Lideri Mahmud Abbas salı günü yaptığı açıklamada, israil’in taahüdünü yerine getirmemesi nedeniyle Filistin’in devlet olarak tanınması için uluslararası alanda gerekli adımları atacaklarını açıkladı.

Mahmud Abbas, kasım ayında BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla “gözlemci devlet” statüsü kazandıklarını ve bu yeni statü ile BM ile ilişkili birçok kuruluşa başvuru yapabileceklerine dikkat çekerek, BM’ye bağlı 15 organizasyona yönelik başvuruları imzaladı.

Televizyonda konuşma yapan Abbas, kamera önünde işgal altındaki bölgelerde ve savaş bölgelerinde sivillerin korunmasına yönelik 4. Cenevre Konvansiyonu'na dâhil olabilmek için başvuru imzasını attı. Başvurunun kabul edilmesi durumunda, konvansiyonun Batı Şeria'da İsrail üzerinde etkisi olabilecek.

Haziran ayı sonunda tamamlanması planlanan dokuz aylık Ortadoğu barış müzakereleri takviminde Filistin Özerk Yönetimi, İsrail'e karşı uluslararası alanda bir hareket başlatmamakla yükümlüydü. Ancak İsrail'in toplamda serbest bırakılacak 104 Filistinli tutuklunun dördüncü ve son grubu olan 26 tutukluyu mart ayı sonunda serbest bırakmaması üzerine Abbas da taahhütlerini yerine getirmeyeceklerini ortaya koydu.

'İsrailli ajan serbest bırakılabilir'

Barış müzakerelerinde salı sabah saatlerinde olumlu gelişmeler olduğu yönünde açıklamalar yapılmıştı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail'e yaptığı kısa ziyaretin ardından, görüşmelerde yer alan bir temsilci, İsrail'in 26 tutuklunun yanı sıra adam öldürmekle suçlanmayan 400 Filistinli tutukluyu daha serbest bırakabileceğini açıklamıştı. Buna karşılık olarak da ABD'nin 28 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan İsrailli ajan Jonathan Pollard'ı serbest bırakabileceği belirtilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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