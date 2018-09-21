Filistin müfredatının uygulanacağı Özel Milletlerarası Okulu açıldı

İSTANBUL, (DHA)- FİLİSTİN müfredatının uygulanacağı ve Katar, Filistin, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere çok sayıda ülkeden çocuğun eğitim göreceği Özel Jasmine Milletlerarası Eğitim Kurumları açıldı.

Okul, 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda Bağcılar\'da uluslararası hizmet verecek. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise kısımları bulunan eğitim kurumunun açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Sabri Saidam, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Tören konuşan Sabri Saidam, “Türkiye’ye mültecilere kapılarını açtığı için teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye’de böyle bir okul yapıldığı için gurur duyuyorum. Allah\'a şükür bir Filistin simgesi burada canlanıyor. Bir rüyamız gerçekleşti. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

“TÜRKİYE’DE HERKESİN ORTAK VİCDANIDIR FİLİSTİN”

Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı İbrahim Er ise, “Bugün burada Filistinli kardeşlerimle beraber olmaktan böylesi hayırlı bir davaya hizmet edecek bir okulun açılışına tanıklık etmekten son derece mutluyuz. Türkiye’de herkesin ortak vicdanıdır Filistin. Filistin deyince herkes heyecanlanır. Duygu dünyamız bir başka olur. Filistin’le ilişkilerimiz devletlerarası ilişkiler bağlamında değil yürektendir” diye konuştu.

Filistin Türkiye Büyükelçisi Fayed Mustafa da, “Allah\'a şükürler olsun ki böyle güzel bir okula kavuştuk. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

“RABBİM EMEKLERİNİZİ BOŞA ÇIKARMASIN”

İstanbul Vali yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, ”Böyle mübarek bir günde burada olmaktan çok mutluyum. Burada yetişecek çocuklarımızın Filistin davasında iyi yerlere gelmesini canı gönülden diliyorum. İstanbul’da yaşadığınız sorunlarda İstanbul Valiliği olarak her türlü sorununuzu çözmeye hazır olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Rabbim emeklerinizi boşa çıkarmasın” ifadelerinde bulundu.

300 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından kurdelenin kesilmesiyle okul, eğitim hayatına başladı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kısımları bulunan binada Filistin müfredatı uygulanan eğitim verilecek. Katar, Filistin, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere çok sayıda ülkeden çocuk eğitim görecek. 300 kişilik kapasitesi bulunan okula şimdiye kadar 50 öğrenci kayıt yaptırdı.

(FOTOĞRAF)