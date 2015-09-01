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Dünya

Filistin lideri Abbas’a 13 milyon dolarlık saray

Filistin’de inşa edileceği açıklanan devlet başkanlığı sarayı tartışma başlattı

01 Eylül 2015 10:46

Filistin'de Batı Şeria’nın Ramallah kentinde  27 bin metrekarelik bir alana inşa edilecek. Yetkililer, sarayın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın kişisel mülkiyeti olmayacağını, Filistin Yönetimi’ne ait olarak hizmet vereceğini ve dünya liderlerinin bu sarayda ağırlanacağını ifade etti.

Filistinli yetkililer, 13 milyon dolara mal olacağı resmi olarak açıklanan sarayın inşa masrafının da uluslararası bağışçılar tarafından karşılanacağını söyledi. Filistin Yönetimi’ne bağlı Filistin Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Ekonomik Konseyi’nin (PECDAR) internet sitesinde sarayın çizimi yayınlandı.

 

İki helikopter pisti

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, sitede “Devlet Başkanlığı Misafir Sarayı” adıyla anılan konutun 27 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulacağı belirtildi.

Bu alan içinde idari personel ve güvenlik görevlileri için de bir başka bina yer alacak.

Bunlara ek olarak iki helikopter iniş pisti yapılacak. Ancak Filistin halkının İsrail işgali altındaki zor hayat koşulları ortadayken böyle bir saray yapılmasının büyük tepki çekeceği yorumları yapılıyor.

İsrail basını, bunun Abbas yönetimine tepki olarak Gazze Şeridi’ni kontrol eden Hamas’ın güçlenmesine neden olabileceğini yazdı.

 

 

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