Filistin lideri Abbas'tan diplomatik gaf; ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a "Bakan Clinton" dedi

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ziyareti sırasında ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a yanlışlıkla "Dışişleri Bakanı Clinton" diye hitap etti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Gazze'de İsrail-Hamas arasında ateşkesin sağlanmasından sonra Orta Doğu'ya yaptığı ziyaretlerin ilk gününde Filistin lideri Mahmud Abbas'la görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın görüşme dökümlerine göre, Abbas Blinken'a yanlış hitap ederek "Bu günlerde bizi ziyaret eden Bakan Clinton'a hoş geldin diyoruz" dedi. Ekibin "Blinken" düzeltmesi üzerine Abbas "Üzgünüm, bizi bu günlerde ziyaret eden Blinken" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın gülerek "Bu bir gelişme" dediği kaydedildi.

Abbas, açıklamalarına şöyle devam etti: "Zorlu şartlar altında. Aynı zamanda ABD Başkanı ve ABD yönetimine de Gazze'de İsrail'le ateşkese ulaşma çabaları için teşekkür ediyoruz"

Blinken dün İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Batı Şeria'da Filistin lideri Mahmud Abbas'la görüşmüştü. ABD Dışişleri Bakanı, Orta Doğu ziyaretinin ikinci gününde Mısır'a gitti.