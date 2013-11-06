Filistin, İsrail'den yerleşim yerleri inşaatını durdurmasını istiyor

Filistin ve İsrail arasında başlayan, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin arabuluculuğunu yürüttüğü barış görüşmeleri sıkıntılı başladı. Filistin masaya oturmak için İsrail'in yerleşim yerleri inşaasını durdurmasını şart koştu.

Kerry, salı günü Filistin Özerk Yönetimi ve İsrail'den temsilcilerle bir araya geldi. Filistin tarafından adı açıklanmayan bir yetkili, İsrail'in Yahudi yerleşim yerlerinin inşasına devam ettiği sürece, barış görüşmelerini sürdürmeyeceklerini kaydetti. Filistinli temsilci, "İsrail yerleşim yerlerinin inşasında oldukça kararlı ve biz eşi benzeri görülmemiş böyle bir saldırı karşısında görüşmeleri sürdüremeyiz" dedi.

İsrail Maariv ve Yediot Ahronot gazetelerinde yer alan haberlere göre, İsrail de müzakerelerde, 1967 yılı sınırları yerine halihâzırda İsrail'in kontrolü altındaki bölgenin esas alınmasını teklif etti. Bu da Filistin tarafının toprak kaybetmesi anlamına geliyor. ABD Dışişleri Bakanı Kerry, gün içinde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez, Başbakan Benyamin Netanyahu ve ardından da Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.