İsrail 26 Filistinli mahkûmu serbest bıraktı

İsrail hükümeti, Oslo Anlaşması'ndan önce mahkûm ettiği Filistinlilerden 26 kişilik ikinci grubu daha serbest bıraktı.

İlk olarak Yaser Arafat’ın kabrini ziyaret eden Filistinli mahkûmlar, daha sonra Filistin özerk yönetimi lideri Mahmud Abbas’la kurulan platformun üzerine çıkarak kendilerini karşılamaya gelen yaklaşık 2 bin kişilik kalabalığı selamladılar.

Abbas: Bunlar kahramanlarımız

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Abbas, burada yaptığı konuşmada, "Bunlar bizim kahramanlarımız, hepsine 'aramıza hoşgeldiniz' diyorum. Tüm mahkûmlarımız serbest kalana kadar mutlu olmayacağız. Son Filistinli mahkûm serbest kalana kadar da İsrail ile hiçbir anlaşma yapmayacağız. Bu serbest kalan kardeşlerimiz İsrail’in yeni Yahudi yerleşim birimleri yapmalarına bedel değildirler" ifadesini kullandı.

İsrail cezaevindeki mahkûm Kerim Yusuf'a da seslenen Abbas, "Allah'ın izniyle kurtuluş yakındır" dedi.

Mahkûmlar daha sonra kurulan platformdan inerek kendilerini bekleyen yakınlarıyla kucaklaştı.

Serbest bırakılan mahkûmların karşılanmasında Abbas'ın yanı sıra Filistin Başbakanı Rami Elhamdulillah, bakanlar, Filistinli grupların liderleri, Filistin Kurtuluş Örgütü yönetim kurulu üyeleri ve Fetih hareketinin merkez komitesi üyeleri hazır bulundu.

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli mahkûm sayısı böylece 52'ye ulaştı.

İsrail'den uyarı

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, serbest bırakılan tutuklulardan herhangi birinin tekrar İsrail karşıtı düşmanca bir tutum içine girmesi halinde yeniden tutuklanarak kalan cezasını çekmek üzere cezaevine koyulacağı uyarısı yapıldı.

Son serbest bırakılan mahkûmların ardından İsrail hapishanelerinde halen hükümlü ve tutuklu 4 bin 774 Filistinli bulunuyor.

İsrail'in, barış görüşmeleri çerçevesinde gelecek aralık ayında da daha önce varılan anlaşma gereği 26 mahkûmu daha serbest bırakması bekleniyor.