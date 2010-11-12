Filistin için karikatür yarışması

Filistin Halkıyla Dayanışma Derneği'nin Homur Mizah Grubu'yla düzenlediği yarışmanın seçici kurulunda çizer Carlos Latuff, Arab Cartoon sitesinin kurucusu çizer Nedal Hashem ve 1970'li yıllardaki uçak kaçırma eylemleriyle dünyaya Filistin sorununu anlatmayı amaçlayan dünyanın ilk kadın gerillası olarak tarihe geçen Leyla Halid yer alıyor.

Filistin'in ünlü çizeri Naci el Ali anısına düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda Türkiye'deki Homur Mizah Grubu'ndan Canol Kocagöz, Atay Sözer, Mustafa Yıldız ve Tonguç Yaşar yer alıyor.

Yarışma sonunda "Naci el Ali Büyük Ödülü", "Hanzala Toprak Ödülü", "Hanzala Özgürlük Ödülü", "Hanzala İnsan Hakları Ödülü" ve "Hanzala İntifada Ödülü" verilecek. Yaşları 10-17 arasında iki çizere de "Hanzala Taş General Ödülü" verilecek.

Ödül töreninden sonra yarışmaya katılan eserlerden bazılarının yer aldığı bir albüm hazırlanacak ve eserlerden oluşan gezici sergi Türkiye'de bir çok ilde, Ortadoğu ve dünyanın bazı şehirlerinde sergilenecek.





YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI





Yarışmaya katılım orijinal karikatürle olmalıdır. Karikatürlerin bilgisayar çıktısı olarak gönderilmesi halinde ıslak imzalı olması gerekmektedir.

Yarışmaya katılacak eserler A4 veya A3 boyutunda, internet üzerinden gönderilecek eserlerin çözünürlüğü ise 300 dpi olmalıdır.

Gönderilen karikatürlerin herhangi bir yerde yayımlanmış olması engeli olmamakla birlikte eser, başka yarışmalarda ödül almamış olmalıdır. Yarışmacı yarışmaya en fazla 3 eserle katılınabilir.

Katılımcılar, son katılım tarihi 22 Kasım 2010 olan yarışmaya başvuru formunu www.filistindayanisma.org adresinden temin edip eksiksiz doldurarak, eserleriyle birlikte gönderebilirler.

Posta yoluyla katılım adresi: Filistin Halkıyla Dayanışma Derneği. Hüseyin Ağa Mah. Dudu Odalar Sok. No:10 Kat: 3 Beyoğlu/İstanbul



NACİ EL ALİ'NİN HANZALA'SI





10 yaşında köyünden ayrılmak zorunda kalan Filistinli ünlü çizer Naci el Ali, karikatür çizmeyi cezaevinde öğrendi.

Zamanla pek çok Arap ülkesinin dergilerinde, gazetelerinde çizimleri yer alan El Ali'nin en ünlü karakteri bereli vücudu, pırtık giysileri, kirpi saçları ve çıplak ayaklarıyla hep 10 yaşında kalacak bir çocuk olan Hanzala'dır.

Hanzala vatanına dayatılan politikaları reddeder ve sırtını döner. Hanzala, vatanına dönene kadar yüzünü dönmeyecektir.