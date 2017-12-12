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Dünya

Filistin, hava saldırısında “İki kişi öldürüldü” dedi; İsrail reddetti

ABD'nin Kudüs kararının ardından bölgede tansiyon yükselmişti

12 Aralık 2017 18:29

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırısında iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail Hava Kuvvetleri ise bakanlığın açıklamasını reddetti. 

Reuters’a konuşan yerel kaynaklar, İsrail’in Gazze’nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında Filistin İslami Cihat Örgütü üyesi iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Filistin Sağlık Bakanlığı da günün ilk saatlerinde yaptıkları açıklamada iki kişinin öldüğünü duyurmuştu. 

Sputnik International’da yer alan habere göre ise, bakanlığın açıklaması İsrail Hava Kuvvetleri saldırıyı reddetti. İsrail, daha önce yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’ndeki Hamas mevkilerine saldırı başlattığını duyurmuştu. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını duyurması, dünya genelinde tepki çekmiş ve bölgedeki tansiyon da yükselmişti. İsrail güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yer yer çatışmalar çıkarken, 4 Filistinli de hayatını kaybetmişti. 

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