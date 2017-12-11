Batı Şeria ile Gazze’deki gösterilerde 157 Filistinli yaralandı

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından başlayan Batı Şeria ve Gazze'de protestolarda yaralananların Filistinlilerin sayısı 157'ye yüksekdiği bildirildi.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah, Tulkerim ve Beytullahim kentleri ile Gazze sınırında yaşanan olaylarda, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 157 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı bomba, gerçek ve plastik mermi ile müdahalesi sonucu Gazze sınırında 13, Batı Şeria’nın çeşitli yerlerinde ise 144 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.