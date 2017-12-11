T24 LogoT24 Logo
Dünya

Batı Şeria ile Gazze’deki gösterilerde 157 Filistinli yaralandı

İsrail güçlerinin göstericilere karşı göz yaşartıcı bomba, gerçek ve plastik mermi kullanıldığı öğrenildi

11 Aralık 2017 03:46

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından başlayan Batı Şeria ve Gazze'de protestolarda yaralananların Filistinlilerin sayısı 157'ye yüksekdiği bildirildi. 

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah, Tulkerim ve Beytullahim kentleri ile Gazze sınırında yaşanan olaylarda, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 157 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı bomba, gerçek ve plastik mermi ile müdahalesi sonucu Gazze sınırında 13,  Batı Şeria’nın çeşitli yerlerinde ise 144 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

ETİKETLER

filistinisrailgazzebatı şeria157ye yükseldi yaralıabdkudüsprotesto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24