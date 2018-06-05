Filistin Federasyonu Arjantin maçını boykot edecek: Messi maça çıkarsa formaları yakın

İsrail ve Arjantin'in hazırlık maçında karşılaşması siyasi krize yol açtı. Filistin, Arjantin'in İsrail ile oynayacağı maçı boykot edeceğini açıkladı.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jabril Rajoub, İsrail'in maçı politik bir araç olarak kullandığını belirtirken Lionel Messi'nin Kudüs'te oynaması halinde formasının yakılacağını belirtti.

"Messi maça çıkarsa formaları yakın"

Jabril Rajoub, ''Bu bir barış maçı değil, politik bir maç. Eğer Messi Kudüs'te maça çıkarsa, formalarını yakın" sözlerini kullandı.

Arjantin ile İsrail'in Cumartesi günü Kudüs'te Teddy Kollek Stadyumu'nda karşılaşması bekleniyor. Bu stat, eskiden Filistin topraklarına aitti.

Filistin, maçın başka bir yerde oynanmasını talep ederken İsrail'in Arjantin maçını Kudüs'te oynama kararı, Filistin tarafından sert tepkiyle karşılaştı.