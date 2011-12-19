-Filistin Devleti'nin kurulması insanlık borcu KONYA (A.A) - 19.12.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Filistin Devleti'nin 1967 sınırları içinde kurulmasının sadece bir zaruret değil, bir insanlık borcu olduğunu söyledi. Davutoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin ardından yaptıkları ortak basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Türkiye ziyaretlerine Konya'dan başladığını bildirdi. Son dönemde Ortadoğu'da çok önemli gelişmeler yaşandığını, tüm Ortadoğu'da hareketliliğin söz konusu olduğunu ifade eden Davutoğlu, Arap toplumlarının güçlü demokrasi talepleriyle ayakta olduğunu belirtti. Son dönemde Filistin'deki ulusal uzlaşı çabalarında sağlanan gelişmelerin kendilerini sevindirdiğini söyleyen Davutoğlu, ''Sayın Abbas'ın gerçekten çok erdemli önderliğinde geçen ay içinde Halit Meşal ile yaptığı görüşmelerde bütün temel konularda önemli ilerlemeler sağlandı'' dedi. 26 Ocak'ta tekrar görüşmelerin sağlanacağını açıklayan Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Bugün de Kahire'de Filistinli taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Çok olumlu gelişmeler söz konusu. Bugün Ortadoğu'nun bütün halklarının beklediği en güzel mesaj, Filistinli kardeşlerimizin birlik ve beraberliğidir. Sayın Abbas'ın gösterdiği liderliğe müteşekkiriz. Kendileri bu konularda istişarede bulunmak üzere bizi ziyaret ediyorlar. Yarın Cumhurbaşkanımız ile çarşamba günü Başbakanımız ile görüşme gerçekleştirecekler. Ziyarete Konya'da başlamış olması da bizim için onur vesilesi oldu.'' -''Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız''- Filistin Devlet Başkan Abbas ile Filistin'deki gelişmeleri ele aldıklarını anlatan Davutoğlu, şöyle devam etti: ''Daha sonra Ortadoğu'da yaşanan diğer gelişmeleri ele alacağız. Türkiye, Filistinli kardeşlerimizin devlet kurma hakkını, bütün imkanlarını desteklemektedir. Birleşmiş Milletler'deki Filistin müracaatı konusundaki gelişmeleri de ele aldık. Orada bizim çok açık ve net olarak dünyaya verdiğimiz mesaj da budur. Ve bunun için de bütün enerjimizle, diplomasimizin bütün imkanlarıyla Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Artık Filistin Devleti'nin 67 sınırları içinde kurulması sadece bir zaruret değil, bir insanlık borcudur. Bu borç ödenene kadar da bölgede barış sağlanamaz. Filistinlileri bu mücadelede destekliyoruz. Ve sürekli olarak da bu konuda yapılacak çalışmalar konusunda koordinasyonumuzu devam ettireceğiz.'' -Abbas Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ise tarihi ve kültürel zenginliğiyle bilinen Konya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. ''Kardeşim'' diye hitap ettiği Bakan Davutoğlu ile tarihi mekanları da gezmekten büyük mutluluk duyacağını ifade eden Abbas, ''Görüşmemiz sırasında bir çok konuya değindik. Bunlardan biri de Filistin içerisindeki uzlaşı meselesiydi. Bu konuda baya bir yol kat ettik. Ümit ediyorum ki, böyle devam ederek yakında bir sonuca ulaşacağız''diye konuştu. Dörtlü komitenin kendileri için önem arz ettiğini vurgulayan Abbas, şöyle konuştu: ''Bunların çabaları da önemli. Ancak herhangi bir şey yapamamış durumda bu komite. Bilindiği gibi sebep tamamen İsrail'den kaynaklanıyor. Bizler tekrar bu komitenin aktif bir şekilde, barışın tesisi için çalışmasını arzu etmekteyiz. Birleşmiş Milletlere olan müracaatımız müzakerelere bir alternatif olarak gelmemiştir. Her zaman için müzakerelere açığız. Bizim müzakerelere dönmeyi ve her türlü teklife açık olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. UNESCO bünyesinde Filistin bayrağını çoğunluğun onayını alarak bizler göndere çektik. Ümit ediyoruz ki, çok yakında Filistin Devleti'nin devlet bayrağını da göndere çekeceğiz.'' Abbas, Türkiye ile iş birliği içinde ve koordinasyon halinde yürümeyi önemsediklerini, Türkiye ile ortak adım atmak istediklerini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerine verdiği destekten memnun olduklarını anlatan Abbas, ekonomik ve diğer alanlarda verdiği destekten dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını sözlerine ekledi. Toplantının ardından Davutoğlu ve Abbas Kapı Camii'nde akşam namazı kıldı. Cami çıkışında Abbas ile Davutoğlu'na AK Parti Meram İlçe Teşkilatı tarafından aşure ikram edildi. İkili daha sonra yaya olarak Mevlana Müzesi'ne geçti.