Filistin Devlet Başkanı Abbas: Suriye'de barıştan yanayız, Putin'in inisiyatifini desteklemeye hazırız

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in IŞİD ile kapsamlı mücadele için sunduğu 'ortak cephe' teklifine olumlu baktıklarını ifade ederek, "Suriye'de barış ve siyasi çözümden yanayız. Putin'in inisiyatifini desteklemeye hazırız" dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Moskova ziyaretinde IŞİD'le mücadele hakkında açıklamalarda bulundu. Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in insiyatifini desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

'Bağımsızlık tasarısı bu yılki oturumda gündeme gelebilir'

Radikal'de yer alan habere göre, Abbas, geçen yıl Fransa'nın sunduğu, ancak ABD tarafından veto edilen, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınmasını öngören tasarı ile ilgili soruya yanıt verdi.

Filistin lideri Abbas, yeni tasarının bu yılki BM Genel Kurulu'na sunulabileceğini kaydetti. Putin ile tasarıyı gündemlerine aldığını da vurgulayan Abbas, oylamanın ise sonraki genel kurul toplantılarında yapılabileceğini belirtti. Abbas, ABD'nin tasarıyı yeniden veto etmesini beklediğini de sözlerine ekledi.