Filistin Devlet Başkanı Abbas: İşgal altındaki Filistin'in devlet olarak tanınması için çalışmamız gerekiyor

Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesinde konuştu.

\"Donald Trump, Kudüs\'ü İsrail\'e hediye olarak takdim etmek istiyor\" diyen Abbas, \"Sanki kendi ABD eyaletlerinden birisini İsrail\'e hediye ediyormuşçasına böyle bir davranış içine giriyor. Sanki dünyada tek karar sahibi kendisi, istediğini yapar, verir davranışı içinde. Ancak ilk defa tarihte bütün dünya ülkeleri, tek bir duruş göstererek, hatta öyle ki ABD\'nin yanında yer alamaya alışmış olduğumuz ülkeler dahi bu defa ABD\'nin yanında yer almadı\" ifadelerini kullandı.

\"Bizler bugün burada bütün ümmeti, Müslümanları, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm halkları arkamıza alarak Kudüs\'ün işgaline karşı durmak için bir aradayız\" diyen, \"ABD son olarak uluslararası hukuku hiçe sayıp bütün insanlığın vicdanını zedeleyecek bir karar almıştır. Bizler buradan çok net bir ifadeyle şunu söylemek istiyoruz; Kudüs eksiden olduğu gibi, halen devam ettiği gibi ve gelecekte olacağı gibi Filistin devletinin başkenti olacaktır\" şeklinde konuştu.

\"SAĞLAM KARARLA BU ZİRVEMİZİ TAMAMLAMALIYIZ\"

Abbas, \"Şüphesiz bu büyük suça, büyük tehlikeye karşı bizler artık çok net, sağlam kararla bu zirvemizi tamamlamalıyız. Hem Müslümanların, hem de Hristiyanların kutsal mekanlarını korumak adına bunu yapmalıyız. Bütün gücümüzle artık işgal altındaki Filistin\'in devlet olarak tanınması için çalışmamız gerekiyor\" şeklinde konuştu.

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