Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda (2) - (Yeniden)

Ümit KOZAN / ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye\'de bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas\'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’yi ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Abbas, Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nın giriş kapısında Erdoğan tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmut Abbas\'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası\'nı \'Merhaba asker\' diyerek, Türkçe selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde el sıkışarak, gazetecilere poz verdi. İki lider, törenin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

İKİLİ İLİŞKİLER TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Mahmut Abbas’ın ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde ülkemiz ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca Filistinliler arası uzlaşı ve barış sürecinin canlandırılması konuları üzerinde durulması öngörülmektedir” dedi.

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