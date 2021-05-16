Filistin'den BMGK'ya yaptırım çağrısı: İsrail savaş suçu işliyor

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) 'savaş suçu' işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısı yaptı.
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, BMGK toplantısında, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarına değinerek, "Hanginizin uyanacağını bilmeden uyumanın ne anlama geldiğini düşünün. İsrail, Gazze'deki Filistinlileri birer birer öldürüyor. İsrail halkımıza zulmediyor, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işliyor" dedi.
Riyad el-Maliki, BMGK'ya 'savaş suçu' işlemekle suçladığı İsrail'e yaptırım ve silah ambargosu uygulaması çağrısında bulundu.