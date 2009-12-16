Filistin davası öncelikli meselemiz

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Filistin davasının, Türkiye'nin de Mısır'ın da en öncelikli meselelerinden birisi olduğunu belirterek, ''Bu konuda Türkiye ve Mısır'ın yakın istişare içinde bulunmasının önemi eminim ki herkes tarafından görülmektedir'' dedi.



Baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık eden Cumhurbaşkanı Gül ve Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, daha sonra Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Heyetler arası görüşmelere Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ da katıldı.



Cumhurbaşkanı Gül, Mübarek ve heyetini Türkiye'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Mübarek'in 2009 yılında ikinci kez Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Gül, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığını ve istişareye verilen önemi gösterdiğini söyledi. Kendisinin de bu yıl iki kez çeşitli vesilelerle Mısır'a gittiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, ''İlişkilerimizin bu noktaya gelmesi, Türkiye ve Mısır'ın bölgede en üst seviyede iş birliği yapmaları eminim ki çok dikkat çekici bir görüntüdür'' diye konuştu.



İlişkilerin bu kadar güçlü hale gelmesinde Mübarek'in şahsi katkılarının olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, ''Bu ilişkilere kendisi gibi bizler de önem vermekteyiz'' dedi.



Gerçekleştirilen görüşmelerde ikili ilişkilerin gözden geçirildiğini, bu ilişkilerin en üst seviyede gerçekleşiyor olmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiğini aktaran Gül, siyasi konularda iki ülkenin aynı görüşleri paylaştığını ifade etti.



Ticari ve ekonomik ilişkilerin hızla gelişiyor olmasından memnuniyet duyduklarını kaydeden Gül, Türkiye ile Mısır arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın ardından ticaret hacminin süratli bir şekilde 3 milyar dolara çıktığını, yatırımların hızlı bir şekilde arttığını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Gül, askeri ve güvenlik konularındaki iş birliğine de büyük önem verildiğine işaret ederek, bu konuda yapılan karşılıklı ziyaretlerden duyulan memnuniyeti dile getirdi.





Orta Doğu barış süreci



Görüşmelerde, bölgesel konuların da gözden geçirildiğini belirten Gül, şunları söyledi:



''Türkiye ve Mısır, Doğu Akdeniz'in iki çok önemli ülkesi olduğu gibi İslam dünyasının da önemli iki ülkesidir. Özellikle Orta Doğu Barış Süreci'ni gözden geçirdik. Filistinlilerin uzlaşmalarıyla ilgili konular hakkında Mısır'ın büyük gayretlerini yakinen takip ediyoruz. Bu konuda bilgiler aldık. Bu konunun bir an önce neticeye ulaşması ve bölgede istikrar ve huzurun olmasıyla ilgili Türkiye ile Mısır arasındaki iş birliğinin güçlü bir şekilde devam edeceğini bir kez daha teyit ettik.



Filistin davası aynı zamanda Türkiye'nin de Mısır'ın da en öncelikli meselelerinden birisidir. Bu konuda Türkiye ve Mısır'ın yakın istişare içinde bulunmasının önemi eminim ki herkes tarafından görülmektedir.''

