Filistin Büyükelçisi BM'de konuşurken İsrail Büyükelçisi salonu terk etti

Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları gündemiyle toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yapan Filistin'in BM'deki büyükelçisi İsrail'i çocukları katletmek ve savaş suçlarıyla suçladı. Filistin'in Büyükelçisinin sözleri üzerine İsrail'in BM'deki Büyükelçisi Gilad Ardan salonu terk etti.

BM Genel Kurulu Filistin gündemiyle toplandı. İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmaları görüşüldüğü toplantıda, Filistin'in BM'deki Büyükelçisi, kürsüde İsrail'i çocukları katletmek ve savaş suçlarıyla suçladı.

Filistin'in BM'deki Büyükelçisi, "Tüm dünyanın gözü önünde İsrail, masum sivilleri katlediyor. Buna dur zamanı gelmiştir. Artık ses çıkarma zamanı" diye konuştu.

Filistin'in BM'deki Büyükelçisinin sözleri üzerine İsrail'in BM'deki Büyükelçisi Gilad Ardan salonu terk etti.