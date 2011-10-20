Filistin Büyükelçiliği'nden 'Amina Muna' açıklaması

T24

Açıklamada şunlar kaydedildi:



Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında yapılan takas anlaşması neticesinde serbest bırakılan Filistinli kadın Amina Muna hakkında Türk basınında çıkan haberlerin İsrail basınında yer alan bir haber olduğu belirtilerek, ''İsrail basını bu tür yalan haberlerle gerçekleri çarpıtmaya alışmıştır. Bu esirimiz de diğer Filistin halkı gibi mazlum bir Filistinlidir. Mazlum esir zalim olamaz. Zalim olan, bu Filistinli kızı vatanından sürgüne gönderip, Gazze'ye bile geçişine izin vermemiştir'' denildi.''Amina Muna, Filistinli mücadelecidir. Haklı bir dava için mücadele vermiştir, bu dava için de İsrail hapishanelerinde yıllarını baskı ve zulüm ile geçirmiştir. Şeref ile kazandığı özgürlüğüne rağmen milli mücadelesinin bedelini vatanından ve ailesinden uzak, sürgün olarak ödemiştir. Bu durumun acısını kardeş Türkiye'de bulunduğu için biraz da olsa hafifletmiştir.''Büyükelçilik, serbest bırakılan Filistinlilerin ağırlanması dolayısıyla Türk hükümetine ve halkına şükran ve takdirlerini sundu.