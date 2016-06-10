Filistin Başbakanı Haniye: İsrail'le müzakerelerde Türkiye'ye güveniyoruz

Gazze'deki Filistin Hükümeti Başbakanı İsmail Haniye, İsrail'le Türkiye arasında yürütülen müzakerelere ilişkin olarak, “Türkiye, Gazze’ye ambargoyu kırmak için kararlı ve sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Masada Türkiye, daha güçlü. Bizim için en önemli nokta liman meselesidir. Liman açılırsa Gazze’de ambargo bitmiş olur” dedi.

Yeni Şafak'tan Yasemin Asan'a konuşan Haniye'nin açıklamaları şöyle:

"Türkiye-Filistin arasında tarihi ilişki var. Türkiye ile ilişkimizi gururla söylüyoruz. 10 yılda ilişkilerimizde büyük bir gelişme yaşandı. Türkiye halkı kurtulmuş bir Filistin görmek istiyor ve siyasi, ekonomik, mali olarak her alanda bize yardımcı oluyor. Türkiye'nin sadece Gazze'ye değil Kudüs'e de destek olduğu bellidir.

Türkiye, Kudüs'te İslami vakıflar kurmak için büyük çaba gösteriyor. Bu konuda Türkiye'ye güvenimiz tamdır. Bu konuda Türkiye'ye teşekkürlerimi iletiyorum. Mavi Marmara şehitleri Gazze'ye ambargoyu kırmak için şehit oldu.

"Biz İsrail'le görüşmeyiz"

Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme görüşmelerinde biz Türkiye'nin siyasi kararına karışmayız, çünkü Türkiye özgürdür. Türkiye'nin bir görüşü ve duruşu bulunuyor. Türkiye görüşmelere devam ediyor. Stratejik bir yol izleyecektir. Ambargo konusunda Türkiye'ye güveniyoruz. Hamas olarak İsrail ile görüşme yapmayız. Bu bizim duruşumuz. Türkiye özgürdür ve istediği ülke ile görüşebilir. Türkiye-İsrail ilişkisi yeni bir ilişki değil, geçmişi var. Türkiye ambargoyu kırmak için kararlıdır ve bu sorumluluk bilinci ile hareket ediyor.

"Ankara masada daha güçlü"

Bunu kendine hem insani olarak hem de İslami olarak görev görüyor. Bu yaklaşımı hoş görüyoruz. Biz inanıyoruz ki Türkiye'nin duruşu ile İsrail'in tutumunda bir yumuşama olacak. Müzakereler esnasında Türkiye masada daha güçlü. Eminiz ki bu görüşmeler sonunda en azından ambargo tamamen kırılmasa da hafifleyecektir. Bizim için en önemli nokta liman meselesidir. Liman açılırsa Gazze'de ambargo bitmiş olur.

"Gazze dünyaya örnek olacak"

Ambargo kalkarsa Gazze çok başarılı bir yere gelecektir. Gazze dünyaya örnek bir ülke olacaktır. Biz ambargo altında yaşamamıza rağmen büyük adımlar attık ve büyük projeler gerçekleştirdik. Gazze halkına gelecek 40 yıla yönelik hizmet sunduk. Okul, hastane, yollar, üniversiteler, siteler yapıldı. Gelen her bir kuruşu doğrudan halkın hizmetine sunuyoruz. Bizim liman ve havalimanımız olursa büyük projeler hayata geçecek. Ulaşım kolaylığı ile birlikte işçiler gidip gelebilir. O zaman da işsizlik kalkacak. Ambargonun kalkması ile büyük projeleri gerçekleştireceğiz."

"Suriye kalbimizi acıtıyor"

"Suriye'nin parçalanmasına karşı olduklarını" söyleyen Haniye, “Suriye'de yaşananlardan dolayı kalbimiz acı çekiyor. Arap ülkelerinde aslında beraberlik olmalıydı. Arap coğrafyası Filistin, Mescid-i Aksa, Kudüs için birlikte hareket etmeliydi. Biz her zaman halkın yanındayız. Arap halkının isteklerini anlayışla karşılıyoruz. Ortadoğu halkları özgürlük, demokrasi ve insan haklarına layıklar. Suriye halkı, liderini kendi seçmelidir. Suriye'nin parçalanmaması gerekir. Biz Suriye'nin bölünmeden tek bir devlet olarak kalmasını istiyoruz” diye konuştu.