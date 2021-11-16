Filipinli öğrenciler 20 ay süren uzaktan eğitimden sonra okullarına geri döndüler

Pandemi sırasında uzaktan eğitime geçen ama hala yüz yüze eğitime dönmeyen son ülkelerden olduğuna inanılan Filipinler'de, binlerce çocuk, uzun bir aradan sonra öğrenciler okullarına geri döndü.

Öğrenciler sınıflarda, maskelerini takıp, plastik pencerelerle kapatılmış sıralarda oturdular.

Eğitim bakanı yardımcısı Malcolm Garma, yeniden açılmadan önce medyaya verdiği demeçte, sınıflarda en fazla 15 kişilik gruplar halinde eğitim verileceğini belirtti.

Diğer ülkeler gibi Filipinler'de de pandemi döneminde uzaktan eğitime geçildi. Okulların kapanmasına ek olarak, Filipinler'deki çocuklar, halka açık alanlarda oynamalarını yasaklandı ve sert karantina kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Bu aya kadar başkent Manila'daki çocukların, kapalı restoranlara, mağazalara ve pasajlara gitmeleri yasaktı.

Yetişkinler, okulların uzun süre kapalı kalmasının çocukların gelişimi ve zihinsel sağlıkları üzerinde büyük bir rol oynayacağını söyledi. Shiena Base, “Özellikle yoksul topluluklardaki çocuklar için, ebeveynleri eğitimsizse veya finansal stres nedeniyle işlerine çok odaklanmışsa, okullar öğrenme şansına sahip olabilecekleri tek yer olabilir” dedi.

Pandemi sebebiyle uzaktan eğitime geçildikten sonra, son akademik yılda en az 1,1 milyon öğrenci okula kaydolmadı. Base, “Bazı çocukların okula geri dönmeyeceklerini düşünüyoruz” dedi.