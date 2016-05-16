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Dünya

Filipinler'in 'cezalandırıcı' lakaplı yeni devlet başkanı: İdamı geri getireceğim!

Duterte uyuşturucu tacirlerini öldürtüp Manila Körfezi'ne attıracağı tehdidinde bulunmuştu

16 Mayıs 2016 06:35

Filipinler'de geçen hafta yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Rodrigo Duterte, ülkede 2006 yılında kaldırılmış olan idam cezasını yeniden uygulamaya sokacağını açıkladı.

Seçimden sonra yaptığı ilk basın toplantısında Duterte, devlet başkanlığı görevini devralır almaz, kongreye idam cezasının geri getirilmesi çağrısında bulunacağını söyledi.

Özellikle uyuşturucu madde suçları olmak üzere, tecavüz, hırsızlık ve cinayet gibi suçlar idam cezası kapsamına alınacak.

Duterte bu suçlular için "kurşun harcanmasını istemediğini" belirterek asılarak idam edilmelerini teklif edeceğini söyledi.

Duterte'nin diğer tartışmalı planları arasında polise şüphelileri vurma yetkisi vermek ve gece 2'den sonra halka açık yerlerde alkol yasağı da bulunuyor.

Çocukların belli bir saatten sonra tek başına sokağa çıkmasını da yasaklayacağını açıklayan Duterte, çocuklara izin veren ailelerin tutuklanacağını belirtti.

71 yaşındaki Duterte, başkanlık sarayını hastaneye dönüştürme sözü de verdi.

 

Takma adı "cezalandırıcı"

 

Duterte seçim vaadini suçla mücadeleye yoğunlaştırmış ve sert söylemleriyle dikkat çekmiş; uyuşturucu tacirlerini öldürtüp Manila Körfezi'ne attıracağı tehdidinde bulunmuştu.

Güney şehri Davao'nun belediye başkanı olan Duterte, burada suçlulara karşı verdiği sert mücadele ile "Cezalandırıcı" lakabını almıştı.

Belediye başkanlığı döneminde kentte 1000'den fazla şüpheli, güvenlik güçlerince öldürüldü.

Rodrigo 'Digong' Duterte, 9 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminde oyların yaklaşık %39'unu alarak sandıktan birinci çıkmıştı.

Filipinler'in şu anki devlet başkanı Benigno Aquino seçim kampanyası süresince Duterte'nin bir diktatör olduğunu ve seçilmesi durumunda ülkede "terör estireceğini" söylemişti.

30 Haziran'da yemin ederek devlet başkanlığını devralacak olan Duterte'nin görev süresi 6 yıl olacak.

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