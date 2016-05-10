Filipinler'de başkanlık yarışını kazanan Duterte: Uyurken bile çalışacağım

Filipinler'de seçim vaadini suçla mücadeleye yoğunlaştıran ve sert söylemleriyle dikkat çeken Rodrigo 'Digong' Duterte, devlet başkanlığı seçimlerinde zaferini ilan etti.

Oyların sayımından sorumlu seçim komitesi PPCRV oyların yüzde 90'ının açılmasıyla, güney şehri Davao'nun belediye başkanı olan Duterte'nin yüzde 39 oy oranıyla sandıktan birinci çıktığını duyurdu.

Duterte'nin aldığı oy sayısı da 14.8 milyon olarak açıklandı.

Devlet başkanlığı yarışında ikinci sıra 9 milyon oyla yüzde 23 oy oranına ulaşan, eski yatırım bankacısı ve Filipinlerin ilk devlet başkanının torunu Manuel Roxas'ın oldu.

Devlet başkanlığı için yarışan adaylardan eski öğretmen, senatör Grace Poe de yüzde 21'lik oyla üçüncü sırada kaldı. Poe, Duterte'nin zaferini kabul edip "Sonuçlara saygı duyuyorum. Yetki Duterte'de. Ona bir şans verelim" dedi.

Duterte, ekonomi ve yolsuzlukla mücadele odaklı seçim kampanyasıyla favori isim olarak görülüyordu.

Filipinler Devlet Başkanı Benigno 'Noynoy' Aquino, anayasanın tanıdığı altı yıllık görev süresi dolduğu için başkanlık koltuğunu devrediyor.

Fakat Aquino, Duterte'ye karşı diğer adayların birleşip çekilmesi için uğraşıyordu.

Aquino, 'Duterte'nin seçilmesinin ülkenin yeniden diktatörlüğe döneceği anlamına geldiğini' savunuyordu.

"Uyurken bile çalışacağım"

Filipinliler, devlet başkanının yanı sıra, başkan yardımcısı ve yerel yöneticiler için de oy kullandı.

AFP haber ajansına konuşan Duterte, birinciliğinin tartışma götürmediğini söyledi ve "Büyük bir tevazuuyla halkın verdiği yetkiyi kabul ediyorum" dedi.

Duterte başarısının en büyük nedeninin, seçim vaatlerini kanun ve düzen sorunları üzerine kurması olduğunu söyledi.

Duterte, "Size elimden gelenin en iyisini yapacağıma dair söz veriyorum, yalnızca ayakta olduğum zamanlar değil, uyurken bile" diye konuştu.

Filipinlerin yeni devlet başkanının seçim öncesi bazı sözleri tartışma yaratmıştı.

Onlardan biri 'suçluları doğrayacağını' söylemesi oldu.

Avustralya'da tecavüz edilerek öldürülen bir kadın misyonerle ilgili de "Keşke ona tecavüz eden ilk kişi ben olsaydım" diye 'şaka' yaptı ancak daha sonra özür diledi.

Duterte'nin seçim kampanyasının odağında ekonomi, altyapı ve Çin ile Güney Çin Denizi'nde yaşanan toprak kavgası vardı.

Devlet başkanı ve başkan yardımcısının yanı sıra seçimlerde 18 bine yakın yerel yönetici de belirlendi.

Filipinlerde yaklaşık 54 milyon seçmen oy kullandı, güvenlik önlemleri kapsamında 100 bin polis görevlendirildi.









