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Yaşam

Filipinler'i yine tayfun vurdu: 14 ölü

Filipinler'in başkenti Manila ve kuzeyindeki eyaletleri vuran Mirinae tayfununda 14 kişi can verdi.

01 Kasım 2009 02:00

Filipinler'in başkenti Manila ve kuzeyindeki eyaletleri vuran Mirinae tayfununda 14 kişi can verdi. Ağaçların yıkıldığı tayfunda 5500'den fazla ev de hasar gördü.

Mirinae'nin güzergahındaki eyaletlerde yaşayan 115 bin kişi tahliye edildi.

Hızını kaybederek tropikal fırtınaya dönüşen Mirinae'nin Vietnam'a yöneldiği kaydedildi. Mirinae, eylül ayının sonundan bu yana Filipinler'i vuran 4. kasırga oldu.

Filipinler'de önceki kasırgalarda 900'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Bu arada, Vietnam Başbakanı Nguyen Tan Dung, yüksek risk bölgesinde yaşayanlardan bölgeyi boşaltmalarını istedi.

Başbakan, Güney Çin Denizi'ndeki Vietnamlı balıkçılara da derhal korunaklı bir yere gitmeleri talimatını verdi.

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