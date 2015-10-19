Filipinler'i tayfun vurdu



Tayfun, başkent Manila'nın 120 kilometre kadar kuzeyindeki Nueva Ecija eyaletinde etkili olmaya devam ediyor.

Bölge sakinleri evlerinin üst katlarına ve çatılara çıkarak ekipler tarafından kurtarılmayı bekliyor. Kurtarma çalışmaları botlarla yürütülüyor.

Şiddetli yağış, heyelan ve sel felaketine neden oldu. Çok sayıda ev yıkılırken ağaçlar devrildi. Enerji hatları zarar gördü, karayolları ulaşıma kapandı.

Tropik kasırgaların ülkesi Filipinler

Sık sık tropik rüzgarların yaşandığı Filipinler'de 2013 yılında "Haiyan" adı verilen tayfun saatte ortalama 300 km. hıza ulaşmış ve 7 bin 350'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı. Afette 4 milyondan fazla kişi evsiz kalmıştı.