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Dünya

Filipinler’deki tropikal fırtınada en az 90 kişi hayatını kaybetti

Mergim Özdamar / İstanbul, 23 Aralık (DHA) – Filipinler’in güneyini vuran tropikal fırtınada en az 90 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de kayıp olduğu bildirildi

23 Aralık 2017 15:16

Mergim Özdamar / İstanbul, 23 Aralık (DHA) – Filipinler’in güneyini vuran tropikal fırtınada en az 90 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Fırtına Tembin bölgede sellere ve toprak kaymalarına sebep oldu.
Tubod ve Piagapo isimli kasabalar fırtınadan kötü etkilendi, bir dizi ev büyük kaya parçaları tarafından yıkıldı.
Tembin, saatte 80 km hıza varan rüzgârlarıyla Mindanao bölgesinden geçti ve şimdi daha batı yönünde ilerlemeden önce güneydeki Palawan’a doğru ilerliyor. Fırtınanın, Palawan\'ın güneyinden sonra Spratly Adaları\'nın güneyine ilerlemesi ve yaklaşık üç gün içinde güney Vietnam\'a ulaşması bekleniyor.
Filipinler fırtınalardan düzenli olarak zarar görse de, Mindanao her zaman etkilenmiyor.
Elektrik kesintileri ve iletişim hatlarının kesilmesi kurtarma çabalarını aksattı.
Bir hafta önce, tropikal fırtına Kai-Tak Filipinler’i vurup, onlarca kişiyi öldürmüştü.
Filipinler hala 2013\'te milyonları etkileyen ve beş bin kişiyi öldüren Tayfun Haiyan\'dan toparlanmaya çalışıyor.

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