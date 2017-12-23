Filipinler'deki tayfunda ölü sayısı 133'e yükseldi

Emniyet yetkilileri tarafından bugün yapılan açıklamada, Filipinler'in ikinci büyük adası olan Mindanao'da 133 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi. Daha önce tayfun nedeniyle 74 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Tembin Tayfunu yaklaşık 20 milyon nüfuslu Mindanao Adası'nın doğu kıyılarına dün ulaşmıştı. Şiddetli yağmur, taşkın, sel ve toprak kaymalarına yol açmıştı.

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre, sadece Salog Nehri'nden 36 kişinin cesedinin çıkartıldı. Zamboanga Yarımadası'nda da yaşamını yitirenlerin bulunduğu belirtildi.

Köy tamamen yıkıldı

Tayfunun özellikle Tubod kenti civarında büyük hasara yol açtığı, Dalama adlı köyün tamamen yıkıldığı dile getirildi. Piagapo kentinde de sel ve toprak kayması nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, saatte hızı 95 kilometreye ulaşan tayfunun Mindanao Adası'ndan Sulu Denizi'ne ilerlediği, akşam saatlerinde Filipinler'in batısındaki Palawan Adası'na ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Geçen haftaki tayfunda da 54 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de geçen hafta etkili olan Kai-Tak Tayfunu'nda 54 kişi ölmüş, 24 kişi de kaybolmuştu.

Pasifik Okyanusu'nun batısındaki Filipinler'de her yıl yaklaşık 20 tayfun etkili oluyor. Bu tayfunların çoğu can kaybının yanı sıra maddi hasara yol açıyor. Bu tropik fırtınalardan en şiddetlisi, 2013 yılında Filipinler'i vuran Haiyan Tayfunu olmuştu. Tayfun sonucu yaklaşık 7 bin 350 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kent hasar görmüştü.

AFP, JD/ÖA

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