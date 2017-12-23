T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Filipinler'deki tayfunda ölü sayısı 133'e yükseldi

Sadece Salog Nehri'nden 36 kişinin cesedinin çıkartıldı

23 Aralık 2017 16:46

Emniyet yetkilileri tarafından bugün yapılan açıklamada, Filipinler'in ikinci büyük adası olan Mindanao'da 133 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi. Daha önce tayfun nedeniyle 74 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Tembin Tayfunu yaklaşık 20 milyon nüfuslu Mindanao Adası'nın doğu kıyılarına dün ulaşmıştı. Şiddetli yağmur, taşkın, sel ve toprak kaymalarına yol açmıştı.

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre, sadece Salog Nehri'nden 36 kişinin cesedinin çıkartıldı. Zamboanga Yarımadası'nda da yaşamını yitirenlerin bulunduğu belirtildi.

Köy tamamen yıkıldı

Tayfunun özellikle Tubod kenti civarında büyük hasara yol açtığı, Dalama adlı köyün tamamen yıkıldığı dile getirildi. Piagapo kentinde de sel ve toprak kayması nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, saatte hızı 95 kilometreye ulaşan tayfunun Mindanao Adası'ndan Sulu Denizi'ne ilerlediği, akşam saatlerinde Filipinler'in batısındaki Palawan Adası'na ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Geçen haftaki tayfunda da 54 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de geçen hafta etkili olan Kai-Tak Tayfunu'nda 54 kişi ölmüş, 24 kişi de kaybolmuştu.

Pasifik Okyanusu'nun batısındaki Filipinler'de her yıl yaklaşık 20 tayfun etkili oluyor. Bu tayfunların çoğu can kaybının yanı sıra maddi hasara yol açıyor. Bu tropik fırtınalardan en şiddetlisi, 2013 yılında Filipinler'i vuran Haiyan Tayfunu olmuştu. Tayfun sonucu yaklaşık 7 bin 350 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kent hasar görmüştü.

AFP, JD/ÖA
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FilipinliMindanao AdasıTembin TayfunuFilipinlerMindanaoTayfunuSalog NehriYarımadasıTubodDalamaMindanao Adası Sulu DeniziPalawan AdasıKai Tak TayfunuOkyanusuHaiyan TayfunuDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24