Filipinler'deki rehine krizinde gergin bekleyiş

Yelken yapmak için Filipinler'e giden biri 72, diğeri 55 yaşındaki iki Alman geçen nisan ayında kaçırılmıştı. Rehinelerin Sulu vilayetinin güneyindeki Jolo adasında tutuldukları sanılıyor.

İnternet üzerinden bir video yayınlayan Ebu Seyyaf isimli terör örgütü, Almanya'nın IŞİD ile mücadeleye destek vermekten vazgeçmesini ve 10 Ekim'e kadar da kendilerine 4 milyon 300 bin euro fidye ödenmesini talep etmişti.

Zamboanga kentinden yayın yapan yerel DXRZ Radyosu'na Ebu Seyyaf örgütü adına açıklamada bulunduğunu söyleyen bir kişi, "Bir telefon bekliyoruz. Fidyenin ödeneceğine dair güvence verilmesi halinde süreyi iki saat uzatacağız" dedi. Fidyenin ödenmemesi halinde 72 yaşındaki erkek rehinenin öldürüleceği belirtildi.