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Dünya

Filipinler’deki fırtınada ölenler 43 kişiye yükseldi

Mergim Özdamar / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Filipinler’i sarsan tropikal  fırtınada ölenler 43 kişiye yükseldi

19 Aralık 2017 15:14

Mergim Özdamar / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – Filipinler’i sarsan tropikal  fırtınada ölenler 43 kişiye yükseldi. Hükümetin afet izleme ajansı, 43 kişinin hayatını kaybettiğini ve 45 kişinin hâlâ kayıp olduğunu, ancak çoğunun Biliran adasına isabet eden çamur heyelanlarının altında kalmış olmasından korktuklarını açıkladı.
Büyük kitlesel bir heyelandan sonra düzinelerce insanın hala kayıp olması vatandaşların umudunu yitirmesine sebep oluyor. Tropikal fırtına Kai-Tak, kıyılarda sel felaketlerine ve heyelanlara yol açan şiddetli yağmur sonrasında Pazartesi günü Güney Çin Denizi’ne hareket etti.
Buldozerler, Manila\'nın yaklaşık 500 kilometre uzağında bulunan Biliran\'da heyelan ile gömülmüş evlerde hayatta kalanları kurtarmaya devam ediyor. Yetkililer, 43 ölümden 30’unun adada olduğunu, adada bulunan 30 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirtti.
Hükümet, evlerinden kaçan 100 binden fazla kişinin yaklaşık yarısının bu hafta tahliye merkezlerinde kaldığını aktarıyor.
Kurtarma çalışmaları devam ederken, Filipinli yetkililer Pasifik Okyanusu\'ndaki bir başka alçak basınç alanını izleyerek, fırtına oluşabileceğini ve Noel’e denk gelen hafta sonu boyunca takım adalarına ulaşabileceğini söyledi. Filipinler\'de her yıl, çoğu ölümcül yaklaşık 20 büyük fırtına ile mücadele ediyor.

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