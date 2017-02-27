Filipinler'deki Alman rehinenin öldürüldüğü iddiası

Radikal İslamcı örgüt Ebu Seyyaf, rehin tutulan Alman vatandaşının öldürülme anına ilişkin görüntülerin yer aldığı bir video yayınladı. ABD'de radikal İslamcı web siteleri üzerine uzmanlaşmış bir şirket olan Site, görüntüler ışığında Alman rehinenin öldürüldüğünü teyit etti. Alman haber ajansı Dpa'nın edindiği bilgilere göre, Alman güvelik çevreleri de kaçırılan Alman turistin öldürülmüş olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Martin Schäfer, federal hükümetin yayınlanan görüntülerin gerçek olup olmadığına yönelik henüz net bir açıklama yapamayacağını kaydetti. Sözcü, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "videonun yayınlanmasının üzerinden geçen kısa süre zarfında henüz görüntlerin teyit edilmediğini ifade etti. Schäfer, görüntülerin 'şoke edici' olduğunu belirtti.

70 yaşındaki Alman vatandaşı geçen Kasım ayında hayat arkadaşı ile birlikte Filipinler'in Sulu bölgesinde kaçırılmıştı. 59 yaşındaki hayat arkadaşı olayın ardından öldürülmüştü. Kaçırılan Alman ise rehin alınmıştı.

Filipinler yönetiminden de konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin danışmanlarından Jesus Dureza, pazar günkü açıklamasında, "Tüm kurtarma girişimlerine karşın, Alman rehinin ne yazık ki öldürüldüğüne dair haberler elimize ulaştı" dedi.

Rehin alınan 70 yaşındaki Alman, Filipinler'in güneyindeki Jolo Adası'nda tutuluyordu. Ebu Seyyaf, pazar sabahı saat 08:00 sularına kadar talep ettikleri fidyenin ödenmemesi halinde rehin alınan Alman'ın öldürüleceği tehdidinde bulunmuştu. Örgüt, rehin alınan Alman'ın serbest bırakılması için 3 milyon Peso (yaklaşık 566 bin euro) fidye talep ediyordu.

Radikal İslamcı örgütün elinde 20'ye yakın rehine olduğu tahmin ediliyor. Filipinler Ordusu, hata sonu örgüte yönelik operasyon düzenlemişti.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/Epd/DW, BÖ/GA