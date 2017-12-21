Filipinler'de yolcu feribotu alabora oldu

Filipinler Sahil Güvenlik Teşkilatı, içinde 251 kişinin bulunduğu bir feribotun başkent Manila'ya yaklaşık 70 kilometre mesafede alabora olarak battığını duyurdu. Kazada şimdiye kadar en az 4 kişinin öldüğünün tespit edildiği, 199 kişinin de kurtarıldığı bildirildi. Kayıpları arama çalışmaları ise sürüyor.

Bir kazazede feribotun yüksek dalgalar nedeniyle durduktan sonra burundan su aldığını ve yolcuların tek bir tarafa yığılmaları yüzünden alabora olduğunu anlattı.

Sahil Güvenlik sözcüsü, kurtarma ekiplerinin gemi ve helikopterlerle kaza bölgesine sevk edildiğini ve muhtemel ölü ve kayıp sayısı hakkında henüz tam bilgi alamadıklarını belirtti. Kötü hava şartları nedeniyle arama ve kurtarma çalışmalarının zor geçtiği bildirildi.

Kaza ve afetler ülkesi

Hafta sonunda şiddetli yağış eşliğinde Filipinleri vuran Kai-Tak kasırgası 43 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin kaybolmasına yol açmış, 100 bin dolayında Filipinli de evini terk etmek zorunda kalmıştı. Tropik Tembin kasırgasının da Cuma sabahı Filipinler'e ulaşacağı haber verilmişti.

Yedi binin üzerindeki adadan oluşan Filipinler'de ulaşımın büyük bölümü deniz yoluyla yapılıyor. Feribotların bakımı ihmal edildiği ve kapasitenin üzerinde yolcu aldıkları için zaman zaman deniz kazaları meydana geliyor.

AFP/dpa/Reuters/AP/AG/HS

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