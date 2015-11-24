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Dünya
Deutsche Welle

Filipinler'de volkan korkusu

Filipinler'de aktif Canlaon Volkanı'nın salı gecesi gökyüzüne kül püskürttüğü bildirildi. Yetkili birimler, dikkatli olunması çağrısı yaptı.

24 Kasım 2015 12:35

Filipinler'de salı gecesi volkan korkusu yaşandı. Gece, Canlaon Volkanı'nın
gökyüzüne kül püskürttüğü, volkanın üzerinde nerdeyse bin 500 metre yüksekliğinde
duman bulutu oluştuğu bildirildi. Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
Bölgede alarm seviyesi yükseltildi. Uçuş kuleleri bölgeden uçakların geçmemesi
yönünde ikaz edildi.

2453 metre yüksekliğindeki volkan, başkent Manila'nın 520 km. güneyinde bulunan
Negros Oriental bölgesinde yer alıyor. Canlaon Volkanı son olarak 2006 yılında
faaliyete geçmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FilipinlerCanlaon VolkanıManilaNegrosOrientalVolkanıDeutsche Welle Türkçe dpa/DW BÖ/BD

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