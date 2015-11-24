Filipinler'de volkan korkusu

Filipinler'de salı gecesi volkan korkusu yaşandı. Gece, Canlaon Volkanı'nın
gökyüzüne kül püskürttüğü, volkanın üzerinde nerdeyse bin 500 metre yüksekliğinde
duman bulutu oluştuğu bildirildi. Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
Bölgede alarm seviyesi yükseltildi. Uçuş kuleleri bölgeden uçakların geçmemesi
yönünde ikaz edildi.
2453 metre yüksekliğindeki volkan, başkent Manila'nın 520 km. güneyinde bulunan
Negros Oriental bölgesinde yer alıyor. Canlaon Volkanı son olarak 2006 yılında
faaliyete geçmişti.