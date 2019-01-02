Filipinler'de Usman fırtınası sonrası ölü sayısı 85'e yükseldi

Filipinler, (DHA) – Filipinler’de önceki gün Usman fırtınası sonrası sağanak yağışın tetiklediği sel ve toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 85’e yükseldi.



Yetkililerin yaptığı duyuruya göre, acil yardım ekiplerinin toprak kayması ve selden etkilenen bölgelerde halen kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü Filipinler’de ölü sayısı 85’e ulaştı. Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma Kurumu sözcüsü Edgar Posadas’ın yaptığı açıklamada, en az 20 kişinin kayıp olduğu, Bicol bölgesinin doğusunda 69 kişinin, diğer yerlerde de 16 kişinin öldüğü ve neredeyse 25 bin kişinin de evsiz kaldığı belirtildi.