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Dünya

Filipinler'de uçak kazası: 4 ölü

Filipinler'de pervaneli bir uçağın deneme uçuşunda düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü bildirildi.

17 Ekim 2009 03:00

Filipinler'in başkenti Manila'nın bir dış mahallesinde, pervaneli bir uçağın deneme uçuşunda düşmesi sonucu uçaktaki 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Havaalanı ve polis yetkililerinin açıklamalarına göre, DC-3 tipi uçak Las Pinas bölgesinde 14 evin çatılarını sıyırdıktan sonra boş bir deponun üzerine düşerek alev aldı.

Deponun yakınındaki iki evin de yandığı haber verilirken, yerde ölen ya da yaralan olduğu yolunda bir haber bulunmuyor.

Uçağın, Manila havaalanından Puerto Princesa kentine gitmek üzere havalanmasından birkaç dakika sonra uçağın pilotunun geri dönerek, acil iniş için izin istediği belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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