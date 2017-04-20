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Dünya

Filipinler'de terörist öldürecek her vatandaşa 'yasal koruma' ve para ödülü vaadi

Devlet Başkanı Duterte, terör örgütü Ebu Seyyaf'la mücadele için tartışmalı bir karara imza attı

20 Nisan 2017 01:21

Filipinler'de ordunun ülkenin güneyindeki Mindanao  eyaletine bağlı Sulu Adası'nda düzenlediği operasyonda uyuşturucu kaçakçılığı  yaptığı iddia edilen 34 Ebu Seyyaf militanının yakalandığı bildirildi. 
 
Batı Mindanao Garnizon Komutanı Tuğgeneral Carlito Galvez, yaptığı  açıklamada şüphelilerin yerel saatle sabah 4.00 sularında Sulu Adası'ndaki  Patikul kasabasında düzenlenen operasyonla yakalandığını, operasyonda bir  militanın öldürüldüğünü ve bir askerin ise yaralandığını belirtti.
 
Operasyonda el bombaları ve uyuşturucu yapımında kullanılan  malzemelerin ele geçirildiğini kaydeden Galvez, "Tüm bu gelişmeler, Ebu Seyyaf  militanlarının terör faaliyetlerini sürdürebilmek için uyuşturucu ticaretine de  bulaştıklarını kanıtlıyor." ifadesini kullandı.
 

Terörist öldüren vatandaşa ödül
 

Öte yandan gün içinde ülkenin orta kesimlerindeki Bohol Adası'nda  halka hitap eden Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, vatandaşlara "ölü veya diri"  olarak ele geçirilmesini sağlayacakları her Ebu Seyyaf militanı için 1 milyon  Filipin pesosu (74 bin lira) para ödülü vermeyi vadetti.
 
Halkı Ebu Seyyaf'a karşı silaha sarılmaya çağıran Duterte, bir  teröristi veya bir suçluyu öldüren kişiye "yasal koruma" sağlanacağını söyledi.
 
Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet  gösteren Ebu Seyyaf, şiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. Yakın dönemde  DEAŞ'a bağlılığını ilan eden örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak  amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.
 
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen yıl ağustos ayında 18  yaşındaki bir rehinenin öldürülmesinin ardından orduya Ebu Seyyaf'ı "bitirme"  emri vermişti.
 

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