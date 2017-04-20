Filipinler'de terörist öldürecek her vatandaşa 'yasal koruma' ve para ödülü vaadi

Filipinler'de ordunun ülkenin güneyindeki Mindanao eyaletine bağlı Sulu Adası'nda düzenlediği operasyonda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 34 Ebu Seyyaf militanının yakalandığı bildirildi.



Batı Mindanao Garnizon Komutanı Tuğgeneral Carlito Galvez, yaptığı açıklamada şüphelilerin yerel saatle sabah 4.00 sularında Sulu Adası'ndaki Patikul kasabasında düzenlenen operasyonla yakalandığını, operasyonda bir militanın öldürüldüğünü ve bir askerin ise yaralandığını belirtti.



Operasyonda el bombaları ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini kaydeden Galvez, "Tüm bu gelişmeler, Ebu Seyyaf militanlarının terör faaliyetlerini sürdürebilmek için uyuşturucu ticaretine de bulaştıklarını kanıtlıyor." ifadesini kullandı.



Terörist öldüren vatandaşa ödül



Öte yandan gün içinde ülkenin orta kesimlerindeki Bohol Adası'nda halka hitap eden Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, vatandaşlara "ölü veya diri" olarak ele geçirilmesini sağlayacakları her Ebu Seyyaf militanı için 1 milyon Filipin pesosu (74 bin lira) para ödülü vermeyi vadetti.



Halkı Ebu Seyyaf'a karşı silaha sarılmaya çağıran Duterte, bir teröristi veya bir suçluyu öldüren kişiye "yasal koruma" sağlanacağını söyledi.



Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren Ebu Seyyaf, şiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. Yakın dönemde DEAŞ'a bağlılığını ilan eden örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.



Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen yıl ağustos ayında 18 yaşındaki bir rehinenin öldürülmesinin ardından orduya Ebu Seyyaf'ı "bitirme" emri vermişti.

