Filipinler'de tayfun can aldı



Ağaçları kökünden söken ve elektrik direklerini deviren şiddetli rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu, araçları ters çevirdi.

Birçok yerleşim yerine elektrik verilemezken kıyı şeritlerinde ve toprak kayması riski olan bölgelerde yaşayan yüzbinlerce kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Filipinler afet müdahale kurumu başkanı Alexander Pama, Samar'da devrilen elektrik direğinin altında kalan bir kadının hayatını kaybettiğini söyledi. Pama, üç kişinin duvar yıkıntısı altında can verdiğini, doğrulanan ölü sayısının şimdilik 4 olduğunu söyledi.

Medyaya yansıyan haberlere göre başkent Manila yakınlarında üç kişi daha öldü. Üç balıkçıdan da haber alınamadığı belirtildi.

Tayfun 12 milyon nüfuslu başkent Manila'da kargaşaya neden oldu. Resmi daireler ve okullar tatil edildi.

Geçen yıl kasım ayında Filipinler'de etkili olan Haiyan tayfunu 7 binden fazla kişinin canına mal olmuş, 4 milyonu aşkın Filipinli'nin evi yıkılmıştı.