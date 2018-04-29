Filipinlerde sıkıyönetim ilan edildi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ordu ile IŞİD'e bağlı militanlar arasında çıkan çatışmanın ardından Mindanao Adası'nda 60 gün süreli sıkıyönetim ilan etti.

Ülkenin güneyinde bulunan Mindanao'da çıkan çatışmada üç güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Duterte, sıkıyönetim ilan ettiğini, yarıda kesmek zorunda kaldığı Rusya ziyareti sırasında açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Mindanao Adası'nın Marawi şehrinde, IŞİD'e bağlılık yemini eden Ebu Sayyaf örgütü liderine Salı günü düzenlenen operasyon sonrası çatışma çıktığı belirtildi.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, militanların Maute örgütüne mensup olduklarını söyledi. Lorenzana, militanların bir hastane ile bir hapishaneyi işgal ettiklerini, aralarında bir kilisenin de bulunduğu çok sayıda binayı ateşe verdiklerini kaydetti.

Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Duterte, IŞİD ve diğer örgütlerle mücadele için Filipinlerin daha fazla modern silahlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sıkıyönetim boyunca, kanunların uygulanması için ordu devreye girebiliyor ve gözaltı süreleri daha uzun tutulabiliyor.

Anayasa uyarınca devlet başkanı, bir kalkışmayı veya istilayı bastırmak için en fazla 60 gün sıkıyönetim ilan edebiliyor.

Yüksek Mahkeme sıkıyönetim ilanının yasal statüsünü gözden geçirme, parlamentonun da 48 saat içinde sıkıyönetim kararını iptal etme yetkisi var.