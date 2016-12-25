Filipinler’de şiddetli tayfun

Catanduanes Adası'nda sahil kesiminde yaşayan 12 bin kişi güvenli bir yere gitmeleri konusunda yapılan uyarılar sonrası evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yetkililer, Canarines Sur bölgesinde ise 90 bin kişinin tehlikeli bölgelerden tahliye edildiğini bildirdi. Tahliyelerin pazar günü de devam etmesi bekleniyor.

Bicol bölgesi sivil savunma ekipleri tayfunun tehdit ettiği bölgelerde yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığını belirtiyor. Halk arasında Nock-Ten olarak adlandırılan Nina Tayfunu'nun pazar günü de Catanduanes'i vurması bekleniyor.

ABD'deki Tayfun Uyarı Merkezi, saatte 231 kilometre şiddetinde rüzgar ve saatte 278 kilometre şiddetinde fırtınalar beklendiğini duyurdu.

Kasım ayında 7350 kişi öldü

Tayfunu pazartesi günü başkent Manila'nın da yer aldığı Luzon Adası'na ulaşması bekleniyor. Filipinler Meteoroloji Dairesi, tayfunun doğu kıyılarında 25 metreye kadar dalgalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca bölgede toprak kayması ve sellerin yaşanabileceği bildirildi.

Filipinler sık sık şiddetli fırtınalara maruz kalıyor. Yılda ortalama 20 güçlü tayfun yaşanıyor. Kasım ayında Süper tayfun Haiyan nedeniyle 7 bin 350 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kent yok olmuştu.

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AFP, BS/MK