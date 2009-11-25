Filipinler'de seçim katliamı: 52 ölü

T24 - Filipinler'in güneyindeki Maguindanao eyaletinde önceki gün bir seçim konvoyuna düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi.



Polis yetkilisi Josefino Cataluna, daha önce 46 cesedin bulunduğu bölgedeki bir çukurdan 6 kişinin cesedinin daha çıkarıldığını bildirdi.



Cataluna, aynı çukurda 2 de aracın gömülü olduğunu söyledi.



Maguindanao'da önceki gün onlarca silahlı kişi, Bluan kasabası belediye başkan yardımcısı İsmail Mangudadatu'nun, mayıs ayında yapılacak seçimlerde Maguindanao valiliğine adaylık başvurusu için giden gazeteciler, yandaşları ve adayın akrabalarından oluşan kafileye saldırı düzenlemişti. Saldırganlar konvoydakileri rehin alarak dağlık bir bölgeye götürmüş, daha sonra da bu kişilerin cesetleri bulunmuştu.



Kurbanların, adayın akrabaları ve 18 Filipinli gazeteci olduğu kaydedildi. Saldırılardan, eyaleti yıllardır rakipsiz olarak idare eden bir aşiret sorumlu tutuluyor.