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Dünya
Deutsche Welle

Filipinler'de ordu ile İslamcı militanlar çatıştı

Filipinler’de İslamcı militanlarla ordu arasındaki çatışmalarda 23 kişi hayatını kaybetti.

10 Nisan 2016 15:11


Filipinler ordu sözcüsü yaptığı açıklamada, çıkan çatışmalarda Ebu Sayyaf örgütünden 5 radikal İslamcının ve 18 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İki taraftan toplam 73 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Silahlı çatışmaların, ordunun, militanların Basilan Adası'ndaki üslerinden birine cumartesi günü düzenlediği baskın sonrası yaşandığı belirtildi.

Üste 120 İslamcı teröristin bulunduğu bildirildi. Çatışmalar 10 saat kadar sürdü.

Özellikle Irak ve Suriye'de aktif olan IŞİD'e bağlılık yemini eden Ebu Sayyaf örgütü, şiddete oldukça eğilimli gruplardan biri. Örgüt son dönemde Filipinler'de yabancıların kaçırılıp öldürülmesi eylemleriyle gündeme gelmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FilipinlerEbu SayyafBasilan AdasıIrakSuriyeIŞİDDeutsche Welle Türkçe Reuters BS/BW

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