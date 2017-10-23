Filipinler'de Marawi IŞİD’den tamamen temizlendi

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Ekim (DHA) – Filipinler\'in Marawi kentinde IŞİD ile beş aydır süren çatışmalar bitti ve IŞİD\'ten tamamen temizlenen kentte aylardır süren kuşatma sona erdi.

Filipinler Savunma Bakanı Defin Lorenzana binden fazla insanın yaşamını yitirdiği ve 400 bin insanın evinden ayrılmak zorunda kaldığı beş aydır süren çatışmalarda, kuşatmanın içinde kalan son 30 IŞİD\'linin de öldürülerek ele geçirildiğini ve kentin yeniden özgürleştirildiğini açıkladı.

Ülkenin güvenlik güçleri, bir binaya sıkıştırdığı ve bir haftadır direnen IŞİD\'lileri kontrol altına almaya çalışıyordu.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri\'nden General Eduardo Ano, çatışmaların olduğu iki bina ve bir camide en az 42 IŞİD\'li teröristin ölü ele geçirildiğini söyledi.

Şehirde beş aydır süren çatışmalarda 919’u IŞİD\'li terörist ve 165’i polis ve asker, en az 1,131 kişi öldü.

Yüzlerce IŞİD\'li terörist bu yıl 23 Mayıs\'ta, nüfusunun çoğunluğu Katolik Kilisesi\'ne bağlı olan Marawi’de kentin iş merkezi olan göl çevresini ele geçirmiş ve IŞİD bayrağını göndere çekmişti.

Geçen Pazartesi günü kuşatmadaki kentte son iki IŞİD lideri de öldürülmüştü. Öldürülen IŞİD liderlerinden Isnilon Hapilon FBI’ın da dünya çapında en çok aranan teröristler listesindeydi. (Fotoğraflı)