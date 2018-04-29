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BBC Türkçe

Filipinler'de İslamcı militanlarla ateşkes askıya alındı

Filipinler'in güneyinde radikal İslamcı militanların kuşattığı Marawi kentindeki vatandaşların şehri boşaltması için ordu ve militanlar arasında yapılan ateşkes, çıkan ateş üzerine askıya alındı.

29 Nisan 2018 20:30

Filipinler'in güneyinde radikal İslamcı militanların kuşattığı Marawi kentindeki vatandaşların şehri boşaltması için ordu ve militanlar arasında yapılan ateşkes, çıkan ateş üzerine askıya alındı.

Ordu bazı aracılar sayesinde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile bağlantılı Maute örgütü ile işgal altındaki şehirden sivillerin kurtarılması için dört saatlik bir ateşkes hayata geçirmişti.

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Ancak kimin tarafından açıldığı belli olmayan ateş yüzünden yaklaşık 2.000 vatandaş şehirde halen mahsur durumda.

130 kişinin ise kurtarıldığı düşünülüyor.

IŞİD'e bağlı militanların şehri kuşatması yüzünden başlatılan operasyonlarda en az 20'si sivil olmak üzere 170'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Bir hükümet yetkilisi tekrar ateşkesin yapılabilmesi için müzakerelerin sürdüğünü kaydetti.

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Güvenlik güçlerinin IŞİD'in Güneydoğu Asya temsilcisi İslamcı lider Isnilon Hapilon'u yakalamak için yaptığı baskın başarısız olunca Hapilon ve militanları bir hastane, okul ve katedrali ele geçirmiş; bir hapishaneyi istila ettikten sonra onlarca mahkumu serbest bırakmışlardı.

Bu gelişmelerin üzerine Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, derin bir silahlı ayaklanma geçmişi olan 22 milyonluk yoksul Mindanao eyaletinde sıkıyönetim ilan etti.

Filipinler'deki pek çok Müslüman yarı özerk Mindanao eyaletinde yaşıyor ve Marawi bölgenin en kalabalık şehri.

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