Filipinler'de IŞİD'e bağlı bir örgüt kilise basıp rahip dahil 15 kişiyi rehin aldı

Filipinler'de Müslümanlarla Hristiyanlar arasında gerilime sahne olan Mindanao eyaletinde IŞİD'le bağlantılı bir örgüt, bir kilise basıp rahip ile 10 kişiyi rehin aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Başrahip Socrates Villegas, teröristlerin rehineleri öldürmekle tehdit ettiğini söylerken hükümetin rehinelerin güvenliğini öncelik haline getirmesi gerektiğini belirtti.

Rahip ve cemaati zorla silah zoruyla kiliseye sokan saldırganın hükümet güçlerinin çekilmemesi halinde herkesi öldüreceğini söylediği aktarılıyor. Sosyal medyada Marawi'den paylaşılan fotoğraflardan, silahlı askerlerin yolları kestiği ve kimlik kontrolü yaptığı görülüyor.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana dün militanların bir hastane ile bir hapishaneyi işgal ettiğini, aralarında bir kilisenin de bulunduğu çok sayıda binayı ateşe verdiklerini duyurmuştu.

Sıkıyönetim ilan edildi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, ülkenin güneyindeki Mindanao eyaletinde sıkıyönetim ilan ettiği bildirildi. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, Duterte'nin, resmi ziyaret için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da basına yaptığı açıklamada, Mindanao eyaletine bağlı Marawi şehrinde "kalkışma çıktığı gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu.

Abella, Duterte'nin, kenti kuşatan Maute terör örgütü militanlarının düzenlenlediği eylemin ardından olayla yakından ilgilenmek için Moskova ziyaretini kısa keserek ülkesine döneceğini belirtti. Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, ordunun, Marawi kentindeki bir terörist elebaşısına yönelik düzenlediği baskının, militanlar ile Filipinler Ordusu arasında çatışma çıkmasına sebep olduğunu kaydetti.