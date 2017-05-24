T24 LogoT24 Logo
Dünya

Filipinler'de IŞİD'e bağlı bir örgüt kilise basıp rahip dahil 15 kişiyi rehin aldı

Filipinler Devlet Başkanı, ülkenin güneyindeki Mindanao eyaletinde sıkıyönetim ilan etti

24 Mayıs 2017 14:16

Filipinler'de Müslümanlarla Hristiyanlar arasında gerilime sahne olan Mindanao eyaletinde IŞİD'le bağlantılı bir örgüt, bir kilise basıp rahip ile 10 kişiyi rehin aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Başrahip Socrates Villegas, teröristlerin rehineleri öldürmekle tehdit ettiğini söylerken hükümetin rehinelerin güvenliğini öncelik haline getirmesi gerektiğini belirtti.

Rahip ve cemaati zorla silah zoruyla kiliseye sokan saldırganın hükümet güçlerinin çekilmemesi halinde herkesi öldüreceğini söylediği aktarılıyor. Sosyal medyada Marawi'den paylaşılan fotoğraflardan, silahlı askerlerin yolları kestiği ve kimlik kontrolü yaptığı görülüyor.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana dün militanların bir hastane ile bir hapishaneyi işgal ettiğini, aralarında bir kilisenin de bulunduğu çok sayıda binayı ateşe verdiklerini duyurmuştu.

Sıkıyönetim ilan edildi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, ülkenin güneyindeki Mindanao eyaletinde sıkıyönetim ilan ettiği bildirildi. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, Duterte'nin, resmi ziyaret için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da basına yaptığı açıklamada, Mindanao eyaletine bağlı Marawi şehrinde "kalkışma çıktığı gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu.

Abella, Duterte'nin, kenti kuşatan Maute terör örgütü militanlarının düzenlenlediği eylemin ardından olayla yakından ilgilenmek için Moskova ziyaretini kısa keserek ülkesine döneceğini belirtti. Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, ordunun, Marawi kentindeki bir terörist elebaşısına yönelik düzenlediği baskının, militanlar ile Filipinler Ordusu arasında çatışma çıkmasına sebep olduğunu kaydetti.      

ETİKETLER

Socrates VillegasFilipinlerMüslümanHristiyanMindanaoIŞİDDelfin Lorenzana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24