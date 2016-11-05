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BBC Türkçe

Filipinler'de hapiste 'polisle çatışan' belediye başkanı vuruldu

Tasarrufunda uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanan Albuera Belediye Başkanı Rolando Espinosa hapishanede öldürüldü. 30 Haziran'dan bu yana uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan 2300 kişinin öldürüldüğü bildiriliyor.

05 Kasım 2016 16:00

Filipinler'de tasarrufunda uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanan Albuera Belediye Başkanı Rolando Espinosa hapishanede öldürüldü.

Polis yetkilileri, Espinosa ve diğer bir mahkumun koğuşlarda uyuşturucu ve silah araması yapan görevlilere ateş açtığını duyurdu.

Çatışma sonucu Espinosa ve diğer mahkumun öldüğü belirtildi.

Polis, Espinosa'nın koğuşunda iki tabanca ve uyuşturucu maddeler bulunduğunu söylüyor.

Rolando Espinosa, kendisini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlayan Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte'nin çağrısı üzerine Ağustos'ta oğluyla birlikte teslim olmuştu.

5 Ekim'de serbest bırakılan Espinosa, daha sonra tasarrufunda uyuşturucu bulundurma suçlamasıyla yeniden gözaltına alınmıştı. Polis, Espinosa'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Geçen hafta Mindanao bölgesinde Samsudin Dimaukom adlı bir başka belediye başkanının polisle girdiği çatışmada öldüğü açıklanmıştı.

İki belediye başkanı da Cumhurbaşkanı Duterte'nin Ağutos'ta uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı 160 yetkili arasındaydı.

Mayıs'ta Filipinler'in "uyuşturucu devleti"ne dönüşmesini engelleme vaadiyle iktidara gelen Duterte, polise, teslim olmayan uyuşturucu kaçakçılığı zanlılarını vurma yetkisi vermişti.

30 Haziran'dan bu yana uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan 2300 kişi öldürüldü.

Duterte'nin bu kararı insan hakları grupları ve Filipinler'in müttefiki ABD'nin tepkisine neden olmuştu.

Ancak Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele polisitikası geniş halk desteğine sahip.

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