Filipinler'de Hagupit tayfununun karaya ulaştı; 650 bin kişi tahliye edildi

Filipinler’de 650 bin kişiyi evlerini terk etmek zorunda bırakan Hagupit tayfunu bugün karaya ulaştı. Fırtına hızının saatte 175 kilometreyi bulduğu tayfunun elektrik şebekesini tamamen çökerttiği ve ağaçları kökünden söktüğü belirtildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Pasifik Okyanusu'nda oluşup Filipinler'e doğru ilerleyen Hagupit tayfunu bugün beklendiği gibi karaya ulaştı. Sıkı güvenlik önemleri alan yetkililer 650 bin kişiyi evlerinden tahliye ederken, tehlikeli bölgelerden tahliye edilenler okul, kilise ya da stadyum gibi daha büyük ve sağlam yapılara yerleştirildi.

120 bin ordu personelinin alarma geçirildiği ülkede uzmanlar tayfunun Filipinler'in içlerine doğru ilerlerken şiddetini kaybetmesini bekliyor. Şu ana kadar tayfun nedeniyle hayatını kaybeden birisi olduğu bildirilmedi.

Uçuşlar iptal

Tayfunun karaya ulaşmasından hemen önce havayolu şirketleri de güvenlik gerekçesiyle uçuşları iptal etti.

Filipin Havayolları ve Cabu Pasifik şirketleri 150'den fazla uçuşu iptal edince binlerce kişinin havaalanlarında yatıp kalkmaya başladı.

Filipin adaları arasında deniz yoluyla sağlanan ulaşım da tamamen durdu.

Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan BBC muhabiri Jonathan Head, ülke tarihinin barış zamanında yapılan en büyük tahliye operasyonlarından birisinin gerçekleştirildiğini belirtiyor.

'Haiyan kadar güçlü değil'

Alınan tüm önlemlere karşın tayfunun en çok hangi bölgeleri etkisi altına alacağı tam bir muamma. Uzmanlar tayfunların hızla hem yönünü hem de şiddetini değiştirebildiği uyarılarını yapıyor.

Filipinler Devlet Başkanı Benigno Aquino Doğal Afet Masası yetkilileri ile Cuma günü görüşmüş ve tayfunun vuracağı bölgelere acilen gıda yardımı yapılması talimatını vermişti.

Devlet Başkanı Aquino, Hagupit tayfununun Kasım 2013'te büyük bir yıkıma yol açan Haiyan kadar büyük bir tayfun olmayacağını savundu ve "Bu tayfunun Haiyan kadar güçleneceğine dair elimizde hiçbir bilimsel veri yok" dedi.

Haiyan, kara üzerinde şu ana kadar ölçülmüş olan gelmiş geçmiş en güçlü tayfun olarak kayıtlara geçmişti. Geçtiğimiz yıl o tayfun nedeniyle 7 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş ya da kayıplara karışmıştı.