Filipinler'de Hagupit tayfunu 28 can aldı



Kızılhaç örgütünden verilen bilgiye göre en büyük can kaybı doğudaki Samar adasında yaşandı. Samar'da 16 kişinin boğularak can verdiği belirtildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artabileceğine dikkat çekildi.

Hagupit tayfunu başkent Manila'da endişelerin aksine sel ve su baskınlarına neden olmadı. 12 milyon nüfuslu Manila'da on binlerce kişinin daha önce tahliyesi sağlanmıştı. Şiddeti azalan tayfunun Lubang adası üzerinden Batı yönünde ilerlediği belirtildi. Bölgedeki balıkçılar uyarıldı.

Filipinler'de geçen yıl Haiyan tayfunu 7 bin 330 kişinin ölümüne neden olmuştu. Haiyan tayfunu deneyimini dikkate alan Filipinler hükümeti bu kez milyonlarca kişiyi zamanında tahliye ederek can kaybının düşük kalmasını sağladı. Filipinler Devlet Başkanı Benigno Aquino Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katılmak üzere yapacağı Güney Kore ziyaretini tayfun nedeniyle iptal etti.

Birçok uzman tayfun ve kasırga sayısının artışını iklim değişikliğine bağlıyor.