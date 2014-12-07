Filipinler'de 'Hagupit' korkusu



Filipinler'de yetkililer, tayfunun korkulduğu kadar zarar vermemiş olmasının en önemli nedeninin tayfun öncesinde alınan önlemler olduğunu belirtti. Tacloban Belediye Başkanı Yardımcısı Jerry Yaokasin, kentin bu kez ‘daha hazırlıklı' olduğunu vurgulayarak, 50 bin kişinin geçici barınaklara yerleştirildiğini söyledi. Filipinler'de tayfun öncesinde toplam yaklaşık 700 bin kişi tahliye edilmiş ve daha önce kurulan bin 600 sığınağa yerleştirilmişti. Yerel medyada yer alan bilgilere göre, Hagupit tayfunu nedeniyle şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti. Hasarın boyutlarının ve ölü sayısının, rüzgârın hızını kesmesinden sonra netleşmesi bekleniyor.

Tayfun nedeniyle Filipinler'in merkezinde ağaçların devrildiği ve elektrik şebekesinin çöktüğü bildirildi. Milyonlarca Filipinliye elektrik verilemediği, adanın doğu bölgesinde ise cep telefonu şebekelerinin kullanılamaz duruma geldiği kaydedildi. 2013 yılındaki Haiyan tayfunu sırasında büyük zarar gören Tacloban kentinde ise bazı bölgelerin sel altında kaldığı bildirildi.

Hızı saatte 170 km.'ye ulaşan tayfun için ülkede ‘tehlike' alarmı verilmişti. Yetkili birimler, öngörülenden daha yavaş hareket eden tayfunun gelecek üç gün içerisinde şiddetli yağış, heyelan ve sellere yol açmasından endişe ediyor.

Sık sık tropik rüzgarların yaşandığı Filipinler'de son olarak geçen yıl 8 Kasım'da “Haiyan” adı verilen tayfun saatte ortalama 300 km. hıza ulaşmış ve 6 bin 200 kişinin ölümüne yol açmıştı. Bin kişinin kaybolduğu afette, 4 milyondan fazla kişi ise evsiz kalmıştı.