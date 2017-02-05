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BBC Türkçe

Filipinler'de gerillalarla barış görüşmeleri çöktü

Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, komünist gerillalarla bu ay sonlarında yapılması planlanan barış görüşmelerinden vazgeçtiklerini açıkladı.

05 Şubat 2017 16:55

Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, komünist gerillalarla bu ay sonlarında yapılması planlanan barış görüşmelerinden vazgeçtiklerini açıkladı.

Duterte, Yeni Halk Ordusu (NPA) ile yapılacak görüşmeler için Norveç'te bulunan müzakere heyetine geri dönme talimatı verdi.

Rodrigo Dutert, gerillaların 400 mahkumun serbest bırakılması talebinin "aşırıya kaçtığını" söyledi.

Ordu ve gerillalar arasındaki altı aylık ateşkes yakın bir zaman önce bozulmuştu.

Duterte, "Barış görüşmelerin yeniden başlamasına hazır değilim. Her şeyi denedim. Birçok adım attım. Mahkumları ve liderlerini Oslo'daki görüşmelere katılabilmeleri için serbest bıraktım" dedi.

Filipinler Cumhurbaşkanı geçici olarak serbest bırakılan örgüt liderlerinin yeniden hapse gireceğini söyledi.

Görüşmelerin çökmesiyle ilgili olarak NPA'dan henüz açıklama yapılmadı.

Geçen hafta İtalya'da yapılan görüşmelerde, komünist gerillalar aralarında 1989'da bir Amerikalı öldürmekten suçlu bulunan 400 mahkumun daha serbest bırakılmasını talep etmişti.

Geçen yıl iktidara geldikten sonra müzakere sürecini yeniden başlatan Duterte, gerilalalarla iki tur görüşme yapmıştı.

Filipinler Komunist Partisi'nın silahlı kanadı NPA ile güvenlik güçleri arasında 50 yıl önce başlayan savaşta en az 30 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Barış anlaşması imzalansa dahi silah bırakmayacağını söyleyen gerillalar, ordunun Duterte'nin uyuşturucu kaçakçılarına karşı başlattığı savaşı bahane ederek, ateşkes sırasında kendilerine operasyon düzenlediğini söylüyor.

NPA, ülkedeki Amerikan askerlerinin varlığına karşı çıkıyor. Örgüt, geçmişte ülkede konuşlu Amerikan askerlerine saldırılar düzenlemişti.

1980'den beri aralıklarla yürütülen barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilemedi.

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