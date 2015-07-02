Filipinler'de feribot battı



Filipinler sahil muhafaza yetkilisi Armand Balilo'nun yaptığı açıklamaya göre kaza başkent Manila'nın 560 kilometre güneydoğusundaki Leyte adasında, Ormoc limanı açıklarında meydana geldi.

Camotes adasına gitmek üzere Ormoc'tan yola çıkan "Kim Nirvana" isimli feribot , sahilin 200 metre açığında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı battı. Kurtarma ekipleri 118 kişiyi kurtarmayı başardı.

Dünyanın barış zamanlarındaki en büyük gemi kazası Filipinler'de meydana gelmişti. 1987'deki Dona Paz adlı yolcu gemisi bir tankerle çarpışmış, faciada 4 bin 300 kişi can vermişti.