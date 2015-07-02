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Dünya
Deutsche Welle

Filipinler'de feribot battı

Filipinler'de 173 yolcu taşıyan feribot battı. İlk belirlemelere göre 34 kişi öldü.

02 Temmuz 2015 13:53


Filipinler sahil muhafaza yetkilisi Armand Balilo'nun yaptığı açıklamaya göre kaza başkent Manila'nın 560 kilometre güneydoğusundaki Leyte adasında, Ormoc limanı açıklarında meydana geldi.

Camotes adasına gitmek üzere Ormoc'tan yola çıkan "Kim Nirvana" isimli feribot , sahilin 200 metre açığında, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı battı. Kurtarma ekipleri 118 kişiyi kurtarmayı başardı.

Dünyanın barış zamanlarındaki en büyük gemi kazası Filipinler'de meydana gelmişti. 1987'deki Dona Paz adlı yolcu gemisi bir tankerle çarpışmış, faciada 4 bin 300 kişi can vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FilipinlerArmand BaliloManilaLeyteOrmocNirvana34;Dona PazDeutsche Welle Türkçe DW/AP/dpa/AFP/NH/HS

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