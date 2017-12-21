Filipinlerde feribot 258 yolcuyla alabora oldu (3)

Mergim Özdamar / İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Filipinler’de yedi mürettebat ile birlikte 258 kişi taşıyan ve alabora olan feribotta en az dört kişinin öldüğü belirtildi.

Fırtınalı havada Real kasabasından Polillo Adası\'na doğru ilerlerken alabora olan Mercraft 3 feribotundan, 160 kişi sağ kurtuldu ancak 88 kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Hayatta kalanlar, teknenin sakin bir havada yola çıktıktan iki saat sonra güçlü rüzgarlar ve dalgalarla karşılaştığını söyledi.

Kazadan kurtulan Donel Jade Mendiola, radyo istasyonu DZMM\'ye şunları söyledi: “Gemi durdu ve ön taraftan su almaya başladı. Yolcular bir tarafa savruldu ve feribot batmaya başladı.”

Sahil güvenlik sözcüsü Armand Balilo, 286 kişi kapasitesine sahip olan gemiye aşırı yükleme yapılmadığını, yerel saatle öğleden önce feribottan sahil güvenliğe acil bir çağrı yapıldığını söyledi.

Filipin Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamada, feribotun Manila\'ya 70 kilometre mesafede alabora olduğu belirtilmişti.

Filipinler Ordusuna ait arama kurtarma helikopterlerinin katıldığı kurtarma çalışmaları devam ederken, hava şartları sebebiyle oluşan büyük dalgalar çalışmaları zorlaştırıyor.