Filipinler'de fabrika yangını



Yetkililerin açıklamasına göre bir kaynak makinasından sıçrayan kıvılcımlar, Manila'nın sanayi bölgesi Valenzuela'da bulunan terlik fabrikasında yangına yol açtı. Belediye başkanı Rex Gatchalian halen 13 işçinin kayıp olduğunu söyledi.

"Kentex Manufacturing" isimli şirketin üretim yaptığı iki katlı fabrikada bulunan lastiğin yangının hızla yayılmasına neden olduğu belirtildi.

Yangında iki yakınını kaybeden Rodrigo Nabo, fabrikadaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu söyledi.

Manila polisinden Leonardo Espina, olayın sorumlularının en kısa zamanda yakalanarak yargılanacağını taahhüt etti.